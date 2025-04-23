Українські дрони стають стійкішими до російських РЕБ і здатні бачити противника цілодобово.

Про це Сирський розповів у соцмережах, оприлюднивши відео.

"Продовжуємо посилювати технологічну складову Збройних Сил України. Наші дрони стають стійкішими до РЕБ ворога, здатні бачити противника і вдень, і вночі — як у відкритому полі, так і в різних укриттях", — каже генерал.

За його словами, за допомоги дронів українські воїни дедалі ефективніше знищують російських загарбників.

"Російський агресор має зрозуміти: на українській землі йому не місце", — додає Головком.