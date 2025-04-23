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Міноборони розширило перелік бригад у проєкті «Контракт 18-24» до 24

Долучили ще вісім частин.

Міноборони розширило перелік бригад у проєкті «Контракт 18-24» до 24
Третя штурмова
Фото: Третя штурмова

Міністерство оборони України збільшило кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «Контракт 18-24». 

Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу ЗСУ, ідеться на сайті міністерства.

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Як повідомили в Міноборони, до участі в проєкті долучили ще вісім бойових частин, серед яких:

  • 47 окрема механізована бригада «Маґура»;
  • 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
  • 3 окрема танкова Залізна бригада;
  • 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
  • 34 окрема бригада берегової охорони;
  • 103 окрема бригада тероборони імені митрополита Андрея Шептицького;
  • 108 окрема бригада територіальної оборони;
  • 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

У межах проєкту, як і раніше, можна укласти контракт з 16 підрозділами, зокрема, з 72, 28, 93, 24, 30, 128 механізованими та гірсько-штурмовими бригадами, 95, 80, 25 десантно-штурмовими бригадами, 3 і 92 штурмовими, 36 та 38 морської піхоти, 39 берегової охорони та іншими.

Проєкт «Контракт 18-24» передбачає можливість добровольчої служби у бойових підрозділах на строк від 18 місяців для громадян віком 18–60 років.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"

  • 11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
  • Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
  • У березні повідомлялося, що до програми також долучать дві бригади Нацгвардії. Пізніше до шести бригад додали ще 10.
  • Цього місяця Кабінет Міністрів розширив дію проєкту на Національну гвардію та Державну прикордонну службу.
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