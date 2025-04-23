Міноборони розширило перелік бригад у проєкті «Контракт 18-24» до 24

Міністерство оборони України збільшило кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «Контракт 18-24».

Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу ЗСУ, ідеться на сайті міністерства.

Як повідомили в Міноборони, до участі в проєкті долучили ще вісім бойових частин, серед яких:

47 окрема механізована бригада «Маґура»;

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;

3 окрема танкова Залізна бригада;

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

34 окрема бригада берегової охорони;

103 окрема бригада тероборони імені митрополита Андрея Шептицького;

108 окрема бригада територіальної оборони;

127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

У межах проєкту, як і раніше, можна укласти контракт з 16 підрозділами, зокрема, з 72, 28, 93, 24, 30, 128 механізованими та гірсько-штурмовими бригадами, 95, 80, 25 десантно-штурмовими бригадами, 3 і 92 штурмовими, 36 та 38 морської піхоти, 39 берегової охорони та іншими.

Проєкт «Контракт 18-24» передбачає можливість добровольчої служби у бойових підрозділах на строк від 18 місяців для громадян віком 18–60 років.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"