На Харківщині загинули двоє чоловіків, які намагалися розібрати на металолом російську САУ

На Харківщині в Ізюмському районі загинули двоє чоловіків, які намагалися розібрати на металолом російську артилерійську установку, яка залишилася з періоду окупації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Неподалік села Мала Комишуваха троє чоловіків вирішили розібрати на металолом артилерійську установку, яка залишилася з періоду російської окупації. Один з чоловіків за допомогою зварювального апарату почав розпилювати ствол, внаслідок чого здетонував артилерійський снаряд.

Унаслідок вибуху загинули двоє чоловіків 1988 та 1964 року народження.

Поліція закликає мешканців бути обережними при виявленні невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велись активні бойові дії.