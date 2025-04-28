Росіяни поранили чотирьох цивільних у Херсонській області

Російська армія продовжує терор Херсонщини, 28 квітня окупанти здійнили артилерійський обстріл та атакували з БпЛА Комишани і Білозерку. Постраждали четверо людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Російські війська атакували з артилерії Комишани. Під удар потрапили 70-річний чоловік та 72-річна жінка, які перебували на вулиці.
У потерпілих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
"Близько 11:40 у Білозерці російські війська атакували з дрона цивільну автівку. Через скидання вибухівки постраждав 61-річний чоловік. У нього – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми", – ідеться у повідомленні.
Також ворог повторно атакував Комишани, унаслідок атаки постраждала 55-річна місцева жителька.
Жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Медики "швидкої" надали допомогу всім постраждалим.
- У Херсонській області за минулу добу унаслідок російської агресії поранені п'ятеро людей. Від атак окупантів постраждали 26 населених пунктів.