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Росіяни поранили чотирьох цивільних у Херсонській області

Під обстрілами РФ опинилися Комишани і Білозерка.

Росіяни поранили чотирьох цивільних у Херсонській області

Російська армія продовжує терор Херсонщини, 28 квітня окупанти здійнили артилерійський обстріл та атакували з БпЛА Комишани і Білозерку. Постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Російські війська атакували з артилерії Комишани. Під удар потрапили 70-річний чоловік та 72-річна жінка, які перебували на вулиці.

У потерпілих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. 

"Близько 11:40 у Білозерці російські війська атакували з дрона цивільну автівку.  Через скидання вибухівки постраждав 61-річний чоловік. У нього – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми", – ідеться у повідомленні. 

Також  ворог повторно атакував Комишани, унаслідок атаки постраждала 55-річна місцева жителька.

Жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Медики "швидкої" надали допомогу всім постраждалим.

  • У Херсонській області за минулу добу унаслідок російської агресії поранені п'ятеро людей. Від атак окупантів постраждали 26 населених пунктів.
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