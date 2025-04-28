Росіяни поранили чотирьох цивільних у Херсонській області

Під обстрілами РФ опинилися Комишани і Білозерка.

Російська армія продовжує терор Херсонщини, 28 квітня окупанти здійнили артилерійський обстріл та атакували з БпЛА Комишани і Білозерку. Постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російські війська атакували з артилерії Комишани. Під удар потрапили 70-річний чоловік та 72-річна жінка, які перебували на вулиці.

У потерпілих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

"Близько 11:40 у Білозерці російські війська атакували з дрона цивільну автівку. Через скидання вибухівки постраждав 61-річний чоловік. У нього – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми", – ідеться у повідомленні.

Також ворог повторно атакував Комишани, унаслідок атаки постраждала 55-річна місцева жителька.

Жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Медики "швидкої" надали допомогу всім постраждалим.