Українські прикордонники знищили на тимчасово окупованій території Харківщини російський триколор

За допомогою FPV-дрона українські захисники точно влучили у флагшток і збили прапор РФ.

На тимчасово окупованій території Харківщини українські прикордонники знищили вивішений російський триколор.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Український FPV-дрон знищив на тимчасово окупованій території вивішений прапор держави-агресорки", — кажуть в ОСУВ.

Зазначається, що під час одного з бойових вильотів пілоти Державної прикордонної служби виявили російську символіку, встановлену на будівлі.

За допомогою FPV-дрона українські захисники точно влучили у флагшток і збили державну символіку окупантів – прапор ворога.

"Ліквідація символу загарбників – "одноголосна перемога" українського дрону в повітряному двобої.