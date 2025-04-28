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Українські прикордонники знищили на тимчасово окупованій території Харківщини російський триколор

За допомогою FPV-дрона українські захисники точно влучили у флагшток і збили прапор РФ.

Українські прикордонники знищили на тимчасово окупованій території Харківщини російський триколор
Оператори дронів 47 ОМБр показали свою роботу
Фото: Український свідок

На тимчасово окупованій території Харківщини українські прикордонники знищили вивішений російський триколор.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Український FPV-дрон знищив на тимчасово окупованій території вивішений прапор держави-агресорки", — кажуть в ОСУВ.

Зазначається, що під час одного з бойових вильотів пілоти Державної прикордонної служби виявили російську символіку, встановлену на будівлі.

За допомогою FPV-дрона українські захисники точно влучили у флагшток і збили державну символіку окупантів – прапор ворога.

"Ліквідація символу загарбників – "одноголосна перемога" українського дрону в повітряному двобої.

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