Четверо людей отримали поранення під час денної атаки в Київській області

Ці люди перебували поряд із магазином.

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

Унаслідок атаки Росії по Київській області сьогодні вдень поранення отримали четверо мешканців Фастівського району. Це неповнолітня, жінка і двоє чоловіків.

Їх поранило в той час, коли вони перебували біля магазину. Про це повідомили в ОВА.

Чоловік 1993 року народження отримав множинні осколкові поранення. Чоловік 1988 року народження – осколкові поранення черевної стінки та плеча. Дівчина 2009 року народження – осколкові поранення шиї та голови. Жінка 1978 року народження отримала гостру реакцію на стрес і від госпіталізації відмовилася.

"Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", – повідомив очільник ОВА Микола Калашнік.

Він наголосив на необхідності дотримання правил безпеки під час сигналу "повітряна тривога".