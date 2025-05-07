Четверо людей отримали поранення під час денної атаки в Київській області

Унаслідок атаки Росії по Київській області сьогодні вдень поранення отримали четверо мешканців Фастівського району. Це неповнолітня, жінка і двоє чоловіків.
Їх поранило в той час, коли вони перебували біля магазину. Про це повідомили в ОВА.
Чоловік 1993 року народження отримав множинні осколкові поранення. Чоловік 1988 року народження – осколкові поранення черевної стінки та плеча. Дівчина 2009 року народження – осколкові поранення шиї та голови. Жінка 1978 року народження отримала гостру реакцію на стрес і від госпіталізації відмовилася.
"Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", – повідомив очільник ОВА Микола Калашнік.
Він наголосив на необхідності дотримання правил безпеки під час сигналу "повітряна тривога".
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