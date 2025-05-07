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Російські війська вдарили "Іскандером" по Великому Бурлуку на Харківщині

Є пошкодження будинків.

Російські війська вдарили "Іскандером" по Великому Бурлуку на Харківщині
наслідки російського обстрілу у селищі Великий Бурлук
Фото: Харківська обласна прокуратура

Уранці 7 травня російські війська атакували "Іскандером" селище Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 7 травня близько 9:35 збройні сили РФ завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Попередньо, ворог застосував "Іскандер".

Унаслідок обстрілу пошкоджено вікна та покрівлі будинків, нежитлові будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. 
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