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На Харківщині сапери знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка впала і не розірвалася

Сапери вилучили авіабомбу та знешкодили її.

На Харківщині сапери знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка впала і не розірвалася
Фото: ДСНС Харківщини

У Харківській області сапери ДСНС знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка не здетонувала. 

Про це інформує ДСНС України.

"Авіаційну бомбу КАБ-500, яка не здетонувала на території села Грушківка Куп’янського району Харківської області, знешкодили сапери ДСНС", — ідеться у повідомленні.

Мешканці населеного пункту повідомили піротехніків про небезпечну знахідку. Вибухонебезпечний предмет обережно вилучили, транспортували на спеціально визначений майданчик і знешкодили.

  • Упродовж березня українські сапери очистили 7 598.23 га деокупованих земель від вибухонебезпечних предметів. 
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