На Харківщині сапери знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка впала і не розірвалася

Сапери вилучили авіабомбу та знешкодили її.

У Харківській області сапери ДСНС знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка не здетонувала.

Про це інформує ДСНС України.

"Авіаційну бомбу КАБ-500, яка не здетонувала на території села Грушківка Куп’янського району Харківської області, знешкодили сапери ДСНС", — ідеться у повідомленні.

Мешканці населеного пункту повідомили піротехніків про небезпечну знахідку. Вибухонебезпечний предмет обережно вилучили, транспортували на спеціально визначений майданчик і знешкодили.