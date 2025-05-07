На Харківщині сапери знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка впала і не розірвалася

У Харківській області сапери ДСНС знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка не здетонувала.
Про це інформує ДСНС України.
"Авіаційну бомбу КАБ-500, яка не здетонувала на території села Грушківка Куп’янського району Харківської області, знешкодили сапери ДСНС", — ідеться у повідомленні.
Мешканці населеного пункту повідомили піротехніків про небезпечну знахідку. Вибухонебезпечний предмет обережно вилучили, транспортували на спеціально визначений майданчик і знешкодили.
- Упродовж березня українські сапери очистили 7 598.23 га деокупованих земель від вибухонебезпечних предметів.