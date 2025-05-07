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5 балістичних ракет і 187 дронів: у Повітряних силах розповіли, чим атакувала Росія

Постраждали декілька областей.

З 20:30 6 травня і по 13:30 7 травня Росія атакувала Україну п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" з Брянська, Курська й Таганрога, а також провела декілька хвиль атак 187 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Гвардійське – Крим. Про це повідомили в Повітряних силах.

Станом на 14.30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 64 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", – йдеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Житомирська, Донецька та Запорізька області. 

Фото: Повітряні сили в Telegram
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