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Окупанти отримали наказ вийти на кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня, - ТГ “Вугледар”

Росіяни знищуються ще на підступах до українських позицій, повідомляють у ТГ.

Окупанти отримали наказ вийти на кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня, - ТГ “Вугледар”
Момент знищення окупантів

Російські війська отримали суворий наказ до 9 травня вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями. Про це повідомляє пресслужба тактичної групи “Вугледар” з посилання на свідчення полонених окупантів. 

“Для Москви «звільнення ДНР» мало стати історичною паралеллю із 1945-м роком, символом перемоги над «сучасними фашистами - українцями». З цією метою противник провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» дві масовані наступальні операції із залученням великої кількості танків, ББМ, бронеавтомобілів і особового складу.  А, після нищівного розгрому цих колон, вдався до застосування мотоциклів, баггі та квадроциклів.  З допомогою високомобільних транспортних засобів окупанти шукають «шпарини» в українській обороні, намагаються проскочити до населених пунктів з метою накопичення, а також атакують”, - повідомив речник ТГ “Вугледар” Олексій Бєльський.

Втім, зазначає він, українська  аеророзвідка працює відмінно: більшість військовослужбовців РФ знищується ще на під’їзді до українських позицій. 

Відтак, повідомляється, що протягом 1-18 квітня підрозділи у тактичної групи "Вугледар" відбили  448 атак і завдали окупантам суттєвих втрат: 

  • 2812 окупантів - (та поранено);
  • 19 танків;
  • 52 броньовані машини;
  • 218 одиниць авто, мототранспорту, квадроциклів та баггі;
  • 32 антени зв’язку та РЕБ.

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