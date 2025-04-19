Росіяни знищуються ще на підступах до українських позицій, повідомляють у ТГ.

Російські війська отримали суворий наказ до 9 травня вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями. Про це повідомляє пресслужба тактичної групи “Вугледар” з посилання на свідчення полонених окупантів.

“Для Москви «звільнення ДНР» мало стати історичною паралеллю із 1945-м роком, символом перемоги над «сучасними фашистами - українцями». З цією метою противник провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» дві масовані наступальні операції із залученням великої кількості танків, ББМ, бронеавтомобілів і особового складу. А, після нищівного розгрому цих колон, вдався до застосування мотоциклів, баггі та квадроциклів. З допомогою високомобільних транспортних засобів окупанти шукають «шпарини» в українській обороні, намагаються проскочити до населених пунктів з метою накопичення, а також атакують”, - повідомив речник ТГ “Вугледар” Олексій Бєльський.

Втім, зазначає він, українська аеророзвідка працює відмінно: більшість військовослужбовців РФ знищується ще на під’їзді до українських позицій.

Відтак, повідомляється, що протягом 1-18 квітня підрозділи у тактичної групи "Вугледар" відбили 448 атак і завдали окупантам суттєвих втрат: