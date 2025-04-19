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​У Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулась церемонія сходження Благодатного вогню

Згодом цей вогонь передадуть у храми по всьому світу.

​У Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулась церемонія сходження Благодатного вогню
церемонія сходження Благодатного вогню
Фото: Шломі Амсалем

У Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сьогодні, 19 квітня, відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з Єрусалима.

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На церемонії, що відбувається у Кувуклії — стародавній каплиці в центрі храму, під якою, згідно з християнськими переказами, розміщена гробниця Ісуса, був присутній Патріарх Єрусалимський Феофіл III з представниками Єрусалимського патріархату. 

Благодатний вогонь, який зійшов о 14.35, згодом передадуть у храми по всьому світу.

Нагадаємо, за інформацією речника поліції Ізраїлю Міхаеля Зінгермана, щоб на церемонію сходження Благодатного вогню в Храмі Гробу Господнього в Єрусалим цього року приїхали 9 тисяч осіб.

Ця урочиста церемонія відбувається щороку і символізує свято Воскресіння Ісуса Христа. 

«Вхід до храму для участі в церемонії був дозволений усім, хто отримав відповідні документи. Для людей, які не мали перепусток, були облаштовані комплекси з тентами та стільцями, щоб вони мали можливість спостерігати за церемонією наживо», — розповів Міхаель Зінгерман.

При цьому безпеку в місті забезпечували сотні представників поліції Ізраїлю.

  • Напередодні стало відомо, що в храмі Гробу Господнього близько 9 тисяч людей стануть свідками сходження Благодатного вогню, а тисячі людей чекатимуть на вогонь біля стін міста.
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