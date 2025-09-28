Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
На Чернігівщині унаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей

У Ніжині виникли перебої з електропостачанням.

Фото: В'ячеслав Чаус

На Чернігівщині через російські обстріли постраждали двоє людей. У шести громадах області та частково в Ніжині зафіксовані перебої з електропостачанням.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Під ударом у Ніжинському районі — об’єкти інфраструктури та енергетики. Перебої з електропостачанням — у 6 громадах і частково у Ніжині. Відповідні служби працюють над відновленням. Роботи не припинялись вночі й тривають на даний час", — ідеться у повідомленні

Зазначається, що руйнування від дронів зафіксовані у Новгород-Сіверському, Корюківському та Ніжинському районах. 

Внаслідок обстрілів поранення дістали місцеві жителі — 39-річний чоловік із Семенівської громади та 53-річна жінка з Корюківської громади. Загалом за добу сталося 56 обстрілів, вибухи пролунали у шести громадах.
