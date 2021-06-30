У Харкові невідомий стріляв у чоловіка, поліція ввела план "Сирена"

У Московському районі Харкова приблизно о 9:30 ранку 30 червня невідомий вчинив стрілянину. Чоловік 1990 року народження отримав поранення в шию, його госпіталізували, повідомили у пресслужбі поліції області.

"30 червня о 09:30 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у чоловіка. В результаті, 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї. Він доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. По місту введена в дію поліцейська операція «Сирена»", - повідомили правоохоронці.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №2.

Поліція проводить огляд місця події та вживає заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Нагадаємо, що у лютому в Харкові сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.