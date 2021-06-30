Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові невідомий стріляв у чоловіка, поліція ввела план "Сирена"

Особа потерпілого не розкривається. 

У Харкові невідомий стріляв у чоловіка, поліція ввела план "Сирена"
Фото: gx.net.ua

У Московському районі Харкова приблизно о 9:30 ранку 30 червня невідомий вчинив стрілянину. Чоловік 1990 року народження отримав поранення в шию, його госпіталізували, повідомили у пресслужбі поліції області.

"30 червня о 09:30 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у чоловіка. В результаті, 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї. Він доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. По місту введена в дію поліцейська операція «Сирена»", - повідомили правоохоронці.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №2.

Поліція проводить огляд місця події та вживає заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Нагадаємо, що у лютому в Харкові сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також