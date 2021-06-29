Росія заявила про випробування систем ПВО в Криму на тлі навчань See Breeze

Росія заявила про перевірку готовності ПВО на території окупованого нею Криму на тлі міжнародних випробувань See Breeze. Країна-окупант задіяла близько 20 літаків та вертольотів і декілька дивізіонів С-400 та "Панцир-С", пише "Интефракс".

Чорноморський флот Росії повідомив, що задіяли літаки-розвідники Су-24МР, винищувачі Су-27 і Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, а також вертольоти Мі-8 та Ка-27.

Зазначається, що авіація "виконувала завдання як на макисмальному віддаленні від зон виявлення радіолокаційних станцій, так і на надмалих висотах, використовуючи для прикриття рельєф місцевості, що значно ускладнювало завдання силам і засобам ПВО".

Росія також заявила, що слідкує за кораблями НАТО та інших країн, які задіяні в навчаннях See Breeze-2021.

Нагадаємо, що 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Цьогорічні навчання є наймасштабнішими за понад 20 років. Вони триватимуть по 10 липня.

З української сторони в них візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, з 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.

Росія закликала США і НАТО відмовитися від проведення спільних із Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У посольстві країни-агресора вважають, що навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".