«Азербайджанский сценарий» для Украины

Временами в украинских ток-шоу, в статьях тех или иных авторов можно услышать призыв к власти применить в отношении оккупированных территорий Донбасса так называемый азербайджанский сценарий . Иными словами, в одно прекрасное утро начать силовую спецоперацию по освобождению, внезапно атаковав противника. Невзирая на то, что в наших условиях внезапно это сделать вряд ли получится, всё же хочется сказать – план Баку выглядел нечто иначе. И если Киев правильно поймёт, что на самом деле сделал Азербайджан , у украинского народа появится – пускай и не сразу – шанс на освобождение захваченных территорий.

Фото: EPA/UPG Село Иванян (Ходжалы) после обстрела Азербайджаном самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, 01 октября 2020 г.

Порою кажется, все эти разговоры об «азербайджанском сценарии» для Украины – спецоперация российских специальных служб. С постоянной периодичностью в отечественном информационном пространстве появляются люди, которые или призывают применить, или же наоборот, не применять план, которым следовал Баку во время недавнего военного противостояния с Арменией. Тогда, как вы помните, азербайджанской армии удалось возвратить контроль над ранее утраченными населёнными пунктами в Нагорном Карабахе.

Итог всех этих рассказов о готовности Украины следовать путём Азербайджана – концентрация российских войск по всей линии украинско-российской границы. Кремлёвские пропагандисты, оправдывая милитаристские действия руководства РФ, указывали: Киев готов воспользоваться примером Баку и атаковать ОРДЛО, мы ему этого сделать не дадим.

Кстати, первые сообщения о готовности Украины воспользоваться азербайджанским сценарием появились в отечественном информационном пространстве за три месяца до начала эскалации по периметру украинско-российской границы – уже тогда стартовало планирование масштабных военных учений РФ близ территории Украины.

Когда говорят о победе Азербайджана в Нагорном Карабахе, часто забывают, что её бы не случилось без согласия Москвы. Более того, Москва – истинный победитель этой кампании: ведь именно РФ направила своих миротворцев в этот регион, что позволило ей оказывать политическое давление как на Ереван, так и на Баку, контролировать различного рода поставки и пути сообщения. Впрочем, это – тема уже для иной беседы.

Фото: EPA/UPG Колонна бронетехники российских миротворцев движется в Нагорный Карабах по трассе Ереван-Севан в Армении, 13 ноября 2020 г.

На самом деле азербайджанский сценарий – это об умении ждать. Более 30 лет Баку выжидал, когда у него появится возможность возвратить утраченные во время военного противостояния с Арменией 1988-1994 годов территории. За эти три десятилетия Азербайджан создал сильную армию и специальные войска, стабильную экономику, оформил альянс с крупнейшим региональным игроком – идеологически близкой Турцией.

В нужный, подходящий момент азербайджанцам удалось воспользоваться нестабильной политической обстановкой в Армении, ухудшением отношений по линии Ереван-Москва-Вашингтон, напряжённой ситуацией в США и Европе – когда всем было не до Нагорного Карабаха. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы возвратить полноценный контроль над регионом. И теперь Баку придётся долго ждать, чтобы дополнительно приобрести или же, наоборот, ещё больше потерять.

В интервью изданию «Зеркало недели» посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала, что перспектива членства Украины в НАТО ныне маловероятна, так как страны альянса боятся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. При этом она подчеркнула: «… Когда-то будет такое окно возможностей вступить в НАТО и для Украины, но ей обязательно нужно быть готовой в тот момент».

Фото: EPA/UPG Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на Донбассе, ноябрь 2019 г

Многие негативно восприняли слова немецкого дипломата. Хотя она абсолютно права. Европа, да и США, боятся прямой конфронтации с Россией. Они не хотят новой крупной войны, равно как и пересмотра устава или правил НАТО. У них есть чёткий план относительно постепенного присоединения проблемных Балкан, но этого плана пока нет в отношении Украины. И нужно сразу обозначить: процесс интеграции балканских стран может занять пару десятилетий.

Когда посол Германии говорит Киеву о необходимости подождать, она как раз нас мысленно возвращает к азербайджанскому, корейскому, когда-то немецкому, ко многим другим сценариям. Для Запада «окно возможностей» – это смена политической системы в России, которая может сохраниться даже после ухода Путина.

У Украины действительно будет своё окно возможностей, но его придётся ждать очень долго. Мы можем попросту потратить ещё 30 лет и окончательно забросить свою страну. А можем начать готовиться: работать над собой и создавать эффективное, развитое европейское государство. Об этом сценарии сейчас стоит задуматься Зеленскому. Это – реальный, а не иллюзорный план «A». И он единственно возможный.

Да, будет много разочарований. И вряд ли удастся жить в иной парадигме ближайшие лет пять – десять. Но после может ждать успех (который придёт также не сразу). Как и воссоединение, уже согласно украинскому сценарию, утраченных территорий. Если только мы этого захотим.