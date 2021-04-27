Завербований спецслужбами РФ житель Запоріжжя готував хакерську атаку на держоргани, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України не дали російським спецслужбам здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що спецслужби РФ діяли через мешканця Запоріжжя. Через інтернет він отримав від громадянина РФ пропозицію на "конфіденційне співробітництво". Хакер погодився за гроші вести підривну діяльність проти України. За задумом "кураторів", чоловік мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням.

"Розсилка мала забезпечити вірусне ураження закритих електронних інформаційних систем державних установ та органів місцевого самоврядування. Замовники хотіти отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати сталу роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури", - повідомили в СБУ.

У ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили електронні носії інформації із файлами наданого іноземними спецслужбами ПЗ та листування з кураторами РФ.

Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Триває досудове слідство.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала близько 350 загроз інформаційній безпеці країни з початку року.

У березні кіберфахівці СБУ також заблокували масштабну кібератаку хакерського угруповання "Armageddon", підконтрольного ФСБ Росії.

У лютому Національний координаційний центр кібербезпеки України при РНБО зафіксував спроби російських хакерів атакувати систему документообігу державних органівУкраїни. Атака здійснювалася за сценарієм supply chain attack (атака на ланцюг поставок), коли хакери спочатку проинкають в програмне забезпечення, яке використовує об'єкт, а потім заражають його системи.

Такий же спосіб використовувався у 2017 році, коли хакери запустили вірус NotPetya через бухгалтерську програму.