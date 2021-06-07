На Луганщині завербований ФСБ Росії українець намагався вчинити теракт

Фото: Офіс генпрокурора

У Луганській області викрили завербованого ФСБ Росії українця, який планував теракт. Чоловіка затримали після закладення та спроби приведення в дію вибухівки.

Підозрюваний служив у "народній міліції "ЛНР" і з 2020 року був завербований для розвідувально-підриваної діяльності проти України, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"З метою виконання завдання він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту м. Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано. Продовжуючи свою протиправну діяльність, чоловік прибув з території РФ до міста Сєвєродонецька, де планував здійснити терористичний акт шляхом закладення саморобного вибухового пристрою, заздалегідь підготовленого кураторами ФСБ РФ, до автомобіля керівника інституту", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали саме під час спроби приведення вибухівки в дію.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що колишньому посадовцю Адміністрації президента та Ради національної безпеки і оборони України оголосили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Він був завербований спецслужбами іншої країни і збирав та аналізував секретні дані.