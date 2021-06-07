Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що повідомлення про загоряння надійшло о 9:46. О 10:08 вогнеборці пожежу локалізували, а о 10:24 - ліквідували.
"Внаслідок події постраждала одна особа, яку направили до медичного закладу. Причина пожежі - уточнюється.
До гасіння було залучено 12 осіб особового складу та три одиниці техніки", - повідомили в ДСНС.
Як зазначає місцеве видання "Думская", постраждалий - власник катера, який намагався самостійно боротися з вогнем. Його оглянули лікарі, від госпіталізації чоловік відмовився.
За попередніми даними, пожежа почалася через порушення правил безпеки під час електрозварювання.
Нагадаємо, раніше в Одеській області під час руху загорівся "Неоплан" із 60-ма пасажирами.