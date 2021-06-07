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На Одещині згорів прогулянковий катер "Володимир", власник судна отримав опіки

За попередніми даними, пожежа почалася через порушення правил безпеки під час електрозварювання.

Фото: ДСНС
У місті Білгород-Дністровський на Одещині вогнеборці ліквідували пожежу на прогулянковому катері "Володимир".

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про загоряння надійшло о 9:46. О 10:08 вогнеборці пожежу локалізували, а о 10:24 - ліквідували.

"Внаслідок події постраждала одна особа, яку направили до медичного закладу. Причина пожежі - уточнюється.

До гасіння було залучено 12 осіб особового складу та три одиниці техніки", - повідомили в ДСНС.

Як зазначає місцеве видання "Думская", постраждалий - власник катера, який намагався самостійно боротися з вогнем. Його оглянули лікарі, від госпіталізації чоловік відмовився.

За попередніми даними, пожежа почалася через порушення правил безпеки під час електрозварювання.

Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, раніше в Одеській області під час руху загорівся "Неоплан" із 60-ма пасажирами.

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