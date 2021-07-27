Green Grey заявив, що виступ гурту виключили з концерту до Дня Незалежності через пісню російською

Український гурт Green Grey заявив, що їхній виступ виключили з концерту до Дня Незалежності через пісню російською мовою "Под дождем".

На сторінці гурту у Facebook музиканти повідомили, що в кінці травня їм надійшла пропозиція з Офісу президента взяти участь у великому святковому концерті на стадіоні "Олімпійський", присвяченому 30-річчю Незалежності України.

Тема концерту - "30 легендарних гуртів з легендарними піснями". Green Grey запропонували виступити з їх хітом "Под дождем". Почалася підготовка, обговорення сценарію виступу з режисерами.

"І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами, і ми вже не вписуємося в концепцію свята! Як на це реагувати?! За 30 років незалежності ми стали однією з найтитулованіших груп в Україні! У нас більше сотні різних нагород, серед них другою МТV music awards!! Всі наші досягнення були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв'язку з "Полiтичною доцiльністю" нас намагаються стерти з історії України. Ми 100% український продукт! Записували пісні, знімали кліпи, давали концерти, платили податки, ростили дітей в Україні!! і як би кому не хотілося, у нас Українські паспорти й ми громадяни України! Так, ми співаємо російською, але чи варто віддавати (приписувати) всю російськомовну культурну спадщину Росії?!" - заявляють музиканти.

Нагадаємо, торік 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.

Представники гуртів "Океан Ельзи" та "Бумбокс" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті.

Згодом в Офісі президента заявили, що законно використовували пісні виконавців, оскільки в "Музичній історії Незалежності" прозвучали лише фрагменти творів.