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МОЗ повідомило про новий добовий рекорд щеплень від коронавірусу

26 серпня вакцинували понад 173 тисячі людей.

МОЗ повідомило про новий добовий рекорд щеплень від коронавірусу
Фото: Анастасія Власова/hromadske

Учора, 26 серпня, в Україні проти COVID-19 вакциновано 173 435 людей. Це новий добовий рекорд протикоронавірусних щеплень в Україні.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, одну дозу вакцини минулої доби отримали 55 908 людей, повністю імунізовані - 117 527 людей.

Протягом доби працювали 1 051 мобільна бригада, 2 974 пункти щеплення і 332 центри вакцинації.

Найбільше щеплень - 63 883 - було зроблено американською вакциною Moderna. Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech вакцинували 53 369 людей.

Китайський CoronaVaс отримали 42 199 людей, вакцину AstraZeneca - 12 693 особи.

Ще 1 291 людина отримала щеплення однодозовим препаратом Janssen.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу – 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 людей. Загалом проведено 8 636 045 щеплень.

Як повідомляли у МОЗ, наявну вакцину Moderna використовуватимуть переважно для щеплення другою дозою.

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