Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова

Після початку повномасштабного вторгнення Діана Попова очолила Музей історії Києва.

У Києві померла генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Музею.

"Із сумом повідомляємо, що відійшла у засвіти генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова. Пані Діана очолила Музей після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Вона гідно приймала виклики цих важких часів, вкладала в Музей усю свою нестримну енергію, залучала підтримку партнерів, надихала та гуртувала команду, прагнула, щоб музейні проєкти були яскравими та памʼятними!

Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким. Ідеї та цінності, закладені пані Діаною в роботу, житимуть у стінах Музею завжди. Спочивайте з миром, дякуємо за все!", — ідеться у дописі Музею історії Києва.

Раніше Діана Попова упродовж семи років очолювала Департамент культури КМДА. Їй було 48 років.