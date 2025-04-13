Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Спецпосланець Трампа заявив про поділ України "як повоєнного Берліна" (доповнено)
Спецпосланець Трампа заявив про поділ України "як повоєнного Берліна" (доповнено)
ГоловнаКультура

Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова

Після початку повномасштабного вторгнення Діана Попова очолила Музей історії Києва.

Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Діана Попова
Фото: Музей історії Києва

У Києві померла генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Музею.

"Із сумом повідомляємо, що відійшла у засвіти генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова. Пані Діана очолила Музей після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. 

Вона гідно приймала виклики цих важких часів, вкладала в Музей усю свою нестримну енергію, залучала підтримку партнерів, надихала та гуртувала команду, прагнула, щоб музейні проєкти були яскравими та памʼятними! 

Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким. Ідеї та цінності, закладені пані Діаною в роботу, житимуть у стінах Музею завжди. Спочивайте з миром, дякуємо за все!", — ідеться у дописі Музею історії Києва.

Раніше Діана Попова упродовж семи років очолювала Департамент культури КМДА. Їй було 48 років.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies