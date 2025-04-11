“МУР. Ти [Романтика] в кіно”: феномен українського неофітства

З 10 квітня в українському прокаті “МУР. Ти [Романтика] в кіно” – кіноверсія реп-опери “МУР. Ти [Романтика]” , яка зірвала театральний успіх минулого року. На кінопоказ квитки також розкупили дуже швидко, ще за тиждень до старту прокату. Ігор Кромф подивився стрічку і розповідає про всі особливості не надто популярного в Україні явища кіноспектаклю.

Реп-опера “МУР. Ти [Романтика]” виросла з альбому гурту “МУР” “Ти [Романтика]”, який складається з 18 пісень, об’єднаних однією сюжетною лінією, що розповідає про поетів Розстріляного відродження. Музиканти записали альбом разом із Сергієм Жаданом, Євгенієм Яновичем, гуртами “Хейтспіч” і NAZVA та іншими митцями.

Театральна постановка стала наступним кроком розвитку цього масштабного проєкту. Команда “МУР” об’їздила з реп-оперою всю Україну і скрізь придбати квитки на їх виставу було завданням з зірочкою. Врешті логічним продовженням стало створення кіноверсії-мюзиклу – для тих, хто в театр не потрапив.

Фільмування спектаклю – це взагалі усталена практика; зокрема, у Британії створення кінотеатральних версій популярних спектаклів – звична справа, деякі з них, як, наприклад, “Гамлет” з Бенедиктом Камбербетчем в головній ролі, добираються навіть до українських кінотеатрів. В українському ж кінематографі, це ще й данина традиції. Адже перші українські фільми, які знімали ще на початку ХХ століття, були фільмуванням спектаклів Театру корифеїв. Адже як заповідав один з поетів Розстріляного відродження Майк Йогансен: “Найкращий театр – це кінотеатр”.

Фото: viva.ua Реп-опера 'МУР. Ти [Романтика]'

Знімання “Ти [Романтика]” стало досить складним та скрупульозним процесом: за словами команди, мюзикл фільмувало 12 камер протягом трьох днів, тобто актори три дні підряд відігравали спектакль, поки його повністю не зазнімкували у потрібних формах та ракурсах. Тут варто віддати належну шану режисерці монтажу Марії ОʼРайлі, яка змогла з трьох знятих спектаклів скласти повноцінну кіновиставу, не втрачаючи темпу та неподільності акторської гри. “МУР. Ти [Романтика] в кіно” дійсно виглядає цілісним та збалансованим кіноспектаклем, який тримає глядача у напрузі, не збавляє швидкості та горить яскравістю візуалу.

В основі спектаклю – уже згаданий альбом “Ти [Романтика]”, який оповідає долі поетів Розстріляного відродження. Головний герой реп-опери – Павло Тичина, який постає то вже радянським класиком, то молодими поетом-символістом. Поруч з ним виникають персонажі Михайля Семенка, Миколи Хвильового, Володимира Сосюри, Леся Курбаса та Остапа Вишні, а також узагальненого чекіста.

Фото: vlasno.info Реп-опера 'МУР. Ти [Романтика]'

Спектакль насправді яскравий і, що важливо, працює на зрозумілому символізмі, зокрема в костюмах. Семенко тут ходить у в рожевій шубі та ботфортах, щоб підкреслити схильність до епатування. Хвильовий – у пальто з білою та червоною сторонами, що ніби показує його дуальну натуру, яка розривається між українським патріотизмом та більшовизмом. Молодий Тичина носить білий в’язаний светр, а вже старий поет поверх светра носить червоне клейончасте пальто з гігантоманським орденом з пап’є-маше. Це вбрання розповідає, що талант поета зник під шаром комуністичної пропаганди. Взагалі образ Тичини у спектаклі максимально дивний: то йому закидають всі можливі гріхи за співпрацю з радянською владою, то починають виправдовувати, а потім – знову звинувачують. У цій біполярці до кінця не зрозумілий задум, то хто ж таки Тичина у цьому спектаклі: позитий персонаж з важкою долею чи негативний персонаж, який зрадив ідеали.

З рештою персонажів мюзиклу все значно простіше та прозоріше. “МУР. Ти [Романтика] в кіно” деконструює своїх героів, намагаючись поставити їх в контекст сучасних подій. Тому Сосюра воює в Третій штурмовій, а Курбас тримає “культурний фронт”. Утім цей кіноспектакль – досить плакатне видовище; за широкими мазками, сповненими пафосу, емоційності та гротеску, творці мюзиклу гублять цю деконструкцію та змішують її з реальними життєвими драмами найвидатніших українських літераторів першої половини ХХ століття.

Фото: presspoint.in.ua Реп-опера 'МУР. Ти [Романтика]'

Головна перевага “МУР. Ти [Романтика] в кіно” – це вчасність. Як театральної, так і кінопостановки. Повномасштабне вторгнення породило велику хвилю неофітів української культури та історії. Тисячі людей почали переусвідомлювати себе українцями та перезбирати власну культурну ідентичність. Такий процес потребує значної інтелектуальної роботи над самим собою. Власне гурт “МУР” – це феномен цього неофітства, адже виник він як реакція на повномасштабне вторгнення. І в цьому розрізі “МУР. Ти [Романтика] в кіно” постає великим популяризаторським проєктом, який знаходить хай аматорські та прості, але від цього дієві засоби заохочувати зацікавлення українською культурою.

“МУР. Ти [Романтика] в кіно” – неідеальний проєкт. Є тут і банальні рими, і фактологічні хиби, і розмитість сюжету. Однак це яскраве видовище оживлює поезії минулого сторіччя, надаючи їм напрочуд дивну силу звучати на вечірках та в плеєрах, транслюватись на великих та маленьких екранах. І в цьому, мабуть, головна заслуга та успіх цього проєкту.