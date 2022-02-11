Зеленський анонсував програму з підвищення енергоефективності, яку “відчують” 700 тис. сімей

Програма до кінця 2022 року дозволить зменшити споживання газу в Україні на 2,5% або 437 млн кубометрів.

Фото: е дозволить до кінця 2022 року зменшити споживання газу в Україні на 2,5% або 437 млн кубометрів.

Президент Володимир Зеленський ініціює запуск програми з підвищення енергоефективності, результати якої мають відчути 1,5 млн українців.

Про це він заявив на відкритті засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові.

“Цьогоріч буде здійснено заходи щодо запуску програми підвищення енергоефективності приблизно в 5000 багатоповерхових будинків в Україні”, – сказав Зеленський.

Це дозволить до кінця 2022 року зменшити споживання газу в Україні на 2,5% або 437 млн кубометрів.

Зеленський зауважив, що програма – велика та складна, але “вона стане великим кроком уперед щодо реалізації термомодернізації у державі”.

“Результати, я думаю, зможуть відчути 1,5 млн громадян, які вже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло на 60% менше. Мова про 700 тисяч сімей, які проживають у багатоповерхових будинках”, – сказав він.

“Я думаю, що ефект буде масштабним, економія, до речі, майже 8 млрд грн за опалювальний сезон 2022-2023 років. Це вивільнені кошти для окремих соціальних програм, зокрема заробітної плати”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у грудні Кабінет міністрів схвалив Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року та затвердив трирічний план заходів з його реалізації у 2021-2023 роках. Споживання енергії у 2030 році не повинно перевищувати 91,5 млн тонн н.е.