Через дорогий газ більшість підприємств могли зупинити свою роботу, - Асоціації виробників

Якби не втручання українського уряду, більшість підприємств могли зупинити діяльність через високі ціни на газ. Про це заявили представники асоціацій виробників на прес-конференції 11 лютого.

За повідомленням пресслужби Міністерства аграрної політики, на заході говорили про власний видобуток природного газу для підприємств, що виробляють соціально значущі продовольчі продукти, і торги з його продажу.

Всі учасники прес-конференції акцентували увагу на тому, що виробництво продовольчих товарів, які мають істотну соціальну значущість, це не сезонне виробництво, а постійне. Тому вони вирішили звернутися до Кабміну, щоб він передбачив можливість продовження біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку. Це потрібно для тих суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість. Біржові торги необхідно проводити доти, поки не вдасть врегулювати кризову ситуацію в енергетичній сфері.

"Серед усіх асоціацій борошномели споживають найменшу кількість газу на підприємствах, але ми на 85% залежні від наших партнерів хлібопекарських підприємств, які зі зростанням цін на газ зменшують обсяги закупки борошна, яке ми виготовляємо. У разі зупинки хлібопекарських підприємств через подорожчання газу, зупинилися і ми", - заявив директор громадської спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко зазначив, що найбільшим споживачем газу серед інших галузей АПК є галузь птахівництва, адже газ тут - основний енергоносій. Тому з такими цінами, які пропонували постачальники газу, стояло питання про суттєве зниження виробництва, або повної зупинки роботи підприємств галузі.

«В кінці грудня ми спільно з іншими асоціаціями звернулися до Уряду стосовно допомоги галузі у цей кризовий період. Завдяки зваженим діям Уряду вдалося утримати відпускні ціни на м’ясо, зменшити ціни на яйце на 20-30% у порівнянні з початком року. Є певна переоцінка виробничих потужностей, але стосовно забезпечення продовольчої безпеки все буде гаразд», - додав Карпенко.

Нагадаємо, в грудні минулого року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує розробити "механізми підтримки", щоб стримати збільшення цін на хліб, які ростуть у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу.

Станом на лютий цього року виробники соціально значущих продуктів харчування законтрактували сумарно 15,6 млн кубометрів природного газу українського видобутку за пільговими цінами. Найбільше блакитного палива закупили виробники хліба та хлібобулочних виробів – 6,6 млн кубометрів, або 42% від загального обсягу.