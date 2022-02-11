Світовий банк дасть $300 млн на термомодернізацію в українських містах, зокрема шкіл і дитсадків

Світовий банк надасть 300 мільйонів доларів на проведення термомодернізації в українських містах, зокрема мова йде про школи, садочки та системи теплопостачання.

Про це під час зустрічі домовились Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

“Сьогодні ми обговорюємо старт нового проєкту – 300 мільйонів доларів будуть виділені на проведення енергоефективних заходів в Україні. Завдяки цьому міста зможуть отримати більше ресурсів на термомодернізацію шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також забезпечення вуличного освітлення. Проєкт стане потужним внеском у енергетичну стабільність нашої держави”, – наголосив Чернишов.

У міністерстві зазначили, що станом на кінець 2021 року спільні проєкти Мінрегіону та Світового банку дали можливість скоротити споживання природного газу більш ніж на 27 мільйонів кубометрів, викиди вуглекислого газу (CO2) – на понад 45 тисяч тонн на рік, а також заощадити понад 26 гігават енергії.

“Технічні процеси з підготовки до реалізації нового проєкту Світового банку з муніципальної енергоефективності у тісній співпраці з Мінрегіоном мають завершитися наприкінці весни 2022 року. Переконаний, це допоможе українським містам знизити рівень залежності від паливно-енергетичних ресурсів та зробить внесок у амбітні цілі України щодо протидії зміні клімату”, – підкреслив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

Раніше Чернишов повідомив, що парламент ратифікував угоду з Європейським інвестиційним банком щодо кредиту у 300 млн євро на комплексну термомодернізацію громадських будівель.

Також Мінрегіон підписав нові угоди з ЄІБ та фондом “E5P” у межах проєкту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”. Йдеться про надання гранту Україні у розмірі 4 млн євро від фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а також грантову технічну допомогу на суму 4 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP).

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ініціює запуск програми з підвищення енергоефективності, що дозволить до кінця 2022 року зменшити споживання газу в Україні на 2,5% або 437 млн кубометрів.

Програму мають відчути 1,5 млн громадян, які вже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло на 60% менше. Мова йде про 700 тисяч сімей, які проживають у багатоповерхових будинках.