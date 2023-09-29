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Немає нічого такого, щоб порушило або підірвало міцний фундамент нашої дружби і братерства з Польщею, - посол Зварич

Дискусії, які зараз тривають в економічній площині, це тільки маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною і Польщею. 

Немає нічого такого, щоб порушило або підірвало міцний фундамент нашої дружби і братерства з Польщею, - посол Зварич
Фото: EPA/UPG

Україна та Польща зможуть дійти до порозуміння і тематика українського зерна не буде розділяти країни.

Про це розповів посол України у Польщі Василь Зварич в інтерв’ю Українському Радіо.

“Я бачу, що немає нічого такого, щоб порушило або підірвало міцний фундамент нашої дружби і братерства з Польщею, оскільки польське і українське суспільства стоять на сторожі цих відносин. І вони обоє не зацікавлені в тому, щоб наші відносини погіршилися. Тому я вірю, що ніщо не змінить нашого стратегічного підходу до розбудови відносин з Польщею”, - наголосив посол. 

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Василь Зварич зазначив, що дискусії, які зараз тривають в економічній площині, це тільки маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною і Польщею. 

Водночас переважна більшість питань розвивається дуже позитивно, і це все заслуга українського і польського народу.

Зварич підкреслив, що останнім часом саме українська сторона ініціює діалог і вносить певні конструктивні пропозиції, зокрема, і в питанні експорту українського зерна до Польщі. 

“Буквально вчора була телефонна розмова між нашими міністрами сільського господарства, яка, я вважаю, була дуже конструктивною. Ми представили свої пропозиції польській стороні. Польська сторона взяла паузу для того, щоб ці пропозиції опрацювати і виробити відповідні механізми всередині країни”, - розповів посол. 

Він додав, що через тиждень-два знову буде телефонна розмова наших міністрів і, можливо, вже на цій розмові з'являться якісь конкретні відповіді з польського боку щодо того, як нам рухатись далі.  

Як раніше повідомлялось, на думку міністра сільського господарства Польщі Роберта Телюса, дискусії щодо поставок українського зерна до Польщі йдуть у “хорошому напрямку” після того, як “певні емоції” вгамувалися.

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