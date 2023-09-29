Польща та Угорщина проігнорували засідання щодо експорту українського зерна

У Єврокомісії повідомили, що представники Польщі та Угорщини не брали участі у засіданні щодо експорту і транзиту українського зерна.

Вчора відбулося обговорення плану Києва щодо ліцензування і перевірок чотирьох видів української агропродукції. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, – пише "Європейська правда".

Речник зазначив, що під час зустрічі обговорювався план Києва щодо експорту та транзиту агропродукції, а також ліцензування.

"Вчорашня зустріч була зосереджена на обговоренні українського плану дій і заходів з контролю визначеної продукції і запобіганню руйнуванню ринку у п`яти країнах-членах ЄС", – сказав він.

Під час зустрічі були представлені пропозиції щодо плану дій, там сподіваються, що він буде реалізований якомога швидше.

Речник Єврокомісії наголосив, що Польщі та Угорщини не брали участі в засіданні координаційної платформи. Однак їхня участь у засіданні не була обов'язковою, тож бойкотом такі дії назвати не можна.

"Представників Польщі та Угорщини не було на зустрічі. Однак важливо наголосити, що участь не є обов'язковою, оскільки засідання відбуваються досить часто", – зазначив Гілл.

Наразі Єврокомісія продовжує співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами за межами і в рамках платформи. Нагадаємо, що Україна ввела ліцензування експорту зерна до п’яти країн Східної Європи. А Міністр сільського господарства Польщі запевнив, що переговори щодо зерна з Україною йдуть у хорошому напрямку.