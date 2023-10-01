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Австрія продовжує торгувати газом з Росією

Австрія продовжує імпортувати дві третити природного газу до Росії.

Австрія продовжує торгувати газом з Росією
Фото: EPA/UPG

Австрія все ще імпортує дві третини свого газу з Російської Федерації. Про це свідчать дані Міністерства захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії на платформі energie.gv.at.

Відповідно до опублікованих даних, у липні 2023 року імпорт природного газу з РФ до Австрії становив 66% від загального газового імпорту. З початку повномасштабного вторгнення Австрія купувала 79% свого газу в РФ.

Частка імпорту з неросійських джерел становить 34% та складається в основному з норвезького газу та скрапленого природного газу (СПГ), а також невеликих обсягів газу з Північної Африки та Центральної Азії. Імпорт газу з інших джерел здійснюється переважно через Німеччину та Італію.

За даними платформи, станом на вересень газові сховища Австрії заповнені на 94,33%. Це більше, ніж Австрія спожила у 2022 році.

Варто зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Австрія ппочала використовувати "нейтралітет" у питанні війни для збагачення і продовжує купувати газ у Росії. Відень не хоче відкрито підтримувати Москву, але й остерігається шкоди відносинам, що десятиліттями приносили гроші.

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