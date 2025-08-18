КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Сили оборони: ворог готується перекинути штурмові підрозділи з Херсонського на Запорізький напрямок

Ворог виводить для укомплектування з лінії бойового зіткнення десантні підрозділи та підрозділи морської піхоти.

Сили оборони: ворог готується перекинути штурмові підрозділи з Херсонського на Запорізький напрямок
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Російські війська здійснюють перегрупування штурмових підрозділів на Херсонському напрямку для  подальшого перенаправлення на інші напрямки.

Про це в коментарі Укрінформу заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки, противник здійснює перегрупування своїх підрозділів на Херсонському напрямку з метою вивільнення деяких штурмових підрозділів і перенаправлення на інший напрямок, зокрема на Запорізький", – заявив Волошин.

Речник з посиланням на розвідку додає, що ворожі десантні підрозділи та підрозділи морської піхоти, які раніше стояли на лінії бойового зіткнення, наразі виводяться для укомплектування та накопичення сил.

"На їхнє місце він вводить звичайні мотострілецькі підрозділи. Ці штурмові підрозділи (ворог – ред.) буде заводити на Запорізький напрямок. Він перекидає туди з інших напрямків, навіть з північних напрямків, деякі десантні (підрозділи – ред.) і накопичує їх в основному на тимчасово окупованій території Запорізької області для того, щоб в майбутньому тут активізувати штурмові дії", – пояснив Волошин.

Сирський: Росія продовжує стратегічну наступальну операцію і проводить перегрупування. Ворожа армія зараз концентрується на двох напрямках: Покровському, який залишається для неї визначальним, і на Запорізькому, куди вона перекидає частини з Сумського.
