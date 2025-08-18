КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Шмигаль: Чисельність ЗСУ не буде різко зменшуватись після завершення війни

Українська армія має бути контрактною та професійною.

Фото: Анна Стешенко

Міністр оборони Денис Шмигаль наголосив, що українська армія після завершення війни має бути контрактною та професійною. Він також зазначив, що чисельність Збройних сил України не буде зменшуватися.

Про це він розповів під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондент LB.ua.

"Після завершення цієї війни, Росія ще дуже довгий час, дуже тривалий час, можливо, завжди буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є наші Збройні Сили, сильні Збройні сили України, Сили безпеки і оборони, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені, добре фінансовані", - зазначив Шмигаль. 

Міністр оборони додав, що сьогодні про це ведуться переговори з нашими партнерами. 

"Ми говоримо про те, якою має бути українська армія після завершення цієї війни. Перше, вона має бути контрактною професійною. Друге, вона не буде різко зменшуватись після завершення цієї війни. Це буде дуже плановий, дуже прорахований процес і він буде не швидким, він буде плавним. Третє. Чи буде це мільйон, чи буде це 800 000, чи буде це якась інша цифра (в армії), ми зараз враховуємо і дійсно радимося з партнерами, який контингент українських ЗС має залишитись для того, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО", - наголосив Шмигаль. 

За його словами, також є домовленість з партнерами щодо спільного фінансування наших ЗСУ після завершення війни. 

"Оскільки ЗСУ мають залишатись значним елементом нашої безпеки, нашої гарантії безпеки і гарантії безпеки наших партнерів", - вважає Шмигаль.
