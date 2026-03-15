Зеленський закликав США посилити тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський наголосив, що очільник Кремля Владімір Путін не хоче припиняти війну і закликав Сполучені Штати посили тиск на Росію.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Путін ніколи не хотів зупиняти війну Росії проти України. Він боявся Президента Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів. Я й надалі вважаю, що Америка має посилити тиск на Путіна. Інакше він не вестиме переговори добросовісно. Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ситуація навколо Ірану приносить Росії більше грошей. А пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому (Путіну, - ред.) допомагає.

"Наша розвідка доповідає, що через усі санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а також через наші далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі Росія лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів", - сказав Зеленський.

"Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну", - додав він.