У Південній Кореї 14 людей загинули унаслідок пожежі на заводі автозапчастин

Постраждали щонайменше 58 людей, зокрема двоє пожежників.

Пожежа на заводі автозапчастин у Південній Кореї
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 14 людей загинули внаслідок масштабної пожежі на заводі автомобільних запчастин у південнокорейському місті Теджон.

Як пише Yonhap, про це повідомила влада.

Унаслідок пожежі постраждали щонайменше 58 людей, зокрема двоє пожежників.

Займання сталося у п'ятницю приблизно о 13:17. Коли надійшло повідомлення про пожежу, на заводі перебувало 170 робітників. У цей час багато людей відпочивали в зоні між другим і третім поверхами, а густий дим блокував доступ до основних шляхів евакуації. Деякі робітники навіть вистрибували з вікон, щоб врятуватися.

Повністю вдалося ліквідувати вогонь через 10 годин 30 хвилин. Пожежники не зразу могли потрапити до будівлі через побоювання обвалу. Гасіння пожежі також ускладнювалося через близько 200 кілограмів натрію всередині будівлі, який міг вибухнути. 

Про причину пожежі наразі не повідомляють, але полум'я швидко поширювалося, а свідки повідомляють про вибух. Пожежна служба підозрює, що залишки нафти та пил, що накопичився всередині заводу, сприяли швидкому поширенню вогню.

Президент Лі Дже Мен відвідав місце події в суботу вдень, щоб оглянути рятувальні роботи та зустрітися з родинами загиблих та постраждалими.

Керівник компанії Anjeon Industry вибачився перед сім'ями загиблих та жертвами і пообіцяв співпрацювати з владою, щоб з'ясувати причину інциденту та підтримати постраждалих.

