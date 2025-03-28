На Куп’янському напрямку російські окупанти безуспішно намагалися штурмувати позиції ЗСУ, у результаті — знищено російський десант разом із бронетехнікою.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Військові зазначають, що ворог готувався до спроби наступальних дій близько трьох тижнів. Окупанти накопичували техніку та особовий склад для масованого удару.

"Застосувавши 13 одиниць бронетехніки, загарбники не отримали жодного результату та не зсунули лінію фронту а ні на сантиметр", — кажуть в ОСУВ.

Упродовж всього активного періоду штурмових дій 27 березня з 06 по 10 ранку ворожа армія здійснювала активне вогневе ураження, застосовуючи артилерію, міномети, РСЗВ, скиди, FPV та КАБ. Близько 13:00 здійснив повторні спроби штурму без використання бронетехніки.

"Орієнтовані втрати противника: 60 – "200", 28 – "300", 12 броньованих бойових машин та 1 танк. Успішно відбити наступ десантникам вдалося завдяки ефективному плануванню та злагодженій роботі штабів всіх рівнів", — додають військові.