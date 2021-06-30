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Стали відомі пари 1/4 фіналу Євро-2020

Україна зіграє з Англією.

Фото: Football24

Матчем збірних України і Швеції (2:1) завершилася програма 1/8 фіналу Євро-2020.

1/8 фіналу

  • Уельс - Данія 0:4
  • Італія - Австрія 2:1 (д.ч.)
  • Нідерланди - Чехія 0:2
  • Бельгія - Португалія 1:0
  • Хорватія - Іспанія 3:5 (д.ч.)
  • Франція - Швейцарія 3:3 (4:5 після пен.)
  • Англія - Німеччина 2:0

1/4 фіналу

П'ятниця, 2 липня

  • 1: Швейцарія - Іспанія (Санкт-Петербург, 19:00)
  • 2: Бельгія - Італія (Мюнхен, 22:00)

Субота, 3 липня

  • 3: Чехія - Данія (Баку, 19:00)
  • 4: УКРАЇНА - АНГЛІЯ (Рим, 22:00)

1/2 фіналу

Вівторок, 6 липня

  • 1: переможець півфіналу 2 - переможець півфіналу 1 (Лондон, 22:00)

Середа, 7 липня

  • 2: переможець півфіналу 4 - переможець півфіналу 3 (Лондон, 22:00)

Фінал

Неділя, 11 липня (Лондон, 22:00).

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