Стали відомі пари 1/4 фіналу Євро-2020

Матчем збірних України і Швеції (2:1) завершилася програма 1/8 фіналу Євро-2020.
1/8 фіналу
- Уельс - Данія 0:4
- Італія - Австрія 2:1 (д.ч.)
- Нідерланди - Чехія 0:2
- Бельгія - Португалія 1:0
- Хорватія - Іспанія 3:5 (д.ч.)
- Франція - Швейцарія 3:3 (4:5 після пен.)
- Англія - Німеччина 2:0
1/4 фіналу
П'ятниця, 2 липня
- 1: Швейцарія - Іспанія (Санкт-Петербург, 19:00)
- 2: Бельгія - Італія (Мюнхен, 22:00)
Субота, 3 липня
- 3: Чехія - Данія (Баку, 19:00)
- 4: УКРАЇНА - АНГЛІЯ (Рим, 22:00)
1/2 фіналу
Вівторок, 6 липня
- 1: переможець півфіналу 2 - переможець півфіналу 1 (Лондон, 22:00)
Середа, 7 липня
- 2: переможець півфіналу 4 - переможець півфіналу 3 (Лондон, 22:00)
Фінал
Неділя, 11 липня (Лондон, 22:00).