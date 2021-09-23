Де Дзербі відповів Луческу на звинувачення у відсутності в його команди поваги

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився враженнями від перемоги над "Динамо" (3:0) в матчі за Суперкубок України.

Зокрема, італійський фахівець відповів на звинувачення наставника киян Мірчі Луческу в неповазі до його команди з боку тренерського штабу і лавки запасних "Шахтаря".

"По-перше, я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що в нас не було респекту, коли він у кожному матчі додає тиску на арбітрів... Я моральні уроки не приймаю. Вони - чемпіони. Вигравши чемпіонат, вони заслужили. Для мене Луческу - маестро. Але моральні уроки, як потрібно поводитися на полі, я не приймаю", - заявив Де Дзербі.

"Динамо" - це важливий клуб, але важливий клуб і "Шахтар". І я ніколи не додаю тиску на арбітрів, ніколи! Однак мені не подобається, якщо інші думають, що я дурень", - підкреслив італієць.

При цьому коуч "гірників" пояснив, чому він і члени його тренерського штабу часто вибігали за межу тренерської зони.

"У нас дуже гаряча кров. Я вважаю, щоб добре грати в футбол, потрібні не тільки ноги, а ще мізки і серце. Не існує великої команди без серця і мізків, так само як не існує без цього і великого гравця. Я дуже люблю працювати над тактичною, технічною стороною, але якщо не додавати правильних емоцій, розум і серце, то тактика і техніка не дуже допомагають", - зазначив Роберто.

Додамо, що вчорашньою перемогою "Шахтар" перервав трирічне домінування "Динамо" в матчах за Суперкубок України.