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Будківський про кількість голів: «Завжди хочу забивати більше»

У першій половині УПЛ він відзначився 4 рази.

Будківський про кількість голів: «Завжди хочу забивати більше»
Пилип Будківський святкує гол
Фото: ФК "Зоря"

Луганська «Зоря» провела пресконференцію перед початком другої половини сезону. 

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Один з учасників заходу, форвард Пилип Будківський, зазначив, що повинен забивати більше у другій половині сезону 2024/2025.

«Для нападники голи – це головне, але насправді головне, щоб команда перемагала. Не важливо, хто буде забивати, аби була перемога. Так, для себе я хотів би забити більше, ніж в першій частині, забити близько 10. Хочеться бути результативним у кожній грі», – сказав нападник луганців.

Тренер «Зорі» Младен Бартулович зауважив, що сподівається на покращення у грі своєї команди.

«Додали 2 нових гравці. Вони допоможуть нам у новому колі. Наша команда – одна з наймолодших в УПЛ. У нас багато футболістів віком 21-22 років, ми на них розраховуємо. Ми впевнені, що в другому колі будемо виглядати більш впевнено. У нас багато молодих гравців, які можуть прогресувати. Якщо говорити про Яцика, наприклад, то я вважаю, що у нього є все для того, аби бути потім у збірній України. Йому треба працювати і я впевнений, що в нього велике майбутнє», – пояснив Бартулович.

Нагадаємо, у поточному сезоні Української прем’єр-ліги «Зоря» йде восьмою, маючи в активі 22 очки після 16 матчів. 

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