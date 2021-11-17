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Відаль у відбірному матчі ЧС-2022 Чилі – Еквадор переплутав м'яч з головою суперника

Артуро був вилучений уже на 13-й хвилині.

Фото: EPA/UPG

У південноамериканському відбірному турнірі Чемпіонату світу-2022 відбувся один із ключових матчів у розподілі путівок на фінальний турнір, у якому Чилі приймала Еквадор.

Поєдинок завершився перемогою гостей – 2:0.

На результаті матчу, безумовно, далося взнаки вилучення півзахисника господарів Артуро Відаля вже на 13-й хвилині.

У спробі приборкати м'яч, що високо летів, гравець міланського "Інтера" у стилі кунг-фу в'їхав ногою в голову захисникові еквадорців Феліксу Торресу. Арбітр Фернандо Рапальїні без роздумів показав Відалю червону картку.

Після цієї перемоги Еквадор набрав 23 очки та зміцнив свої позиції у боротьбі за третє місце.

Восьме місце, яке займає Болівія (15 очок), відокремлює від 4-го, яке окупувала Колумбія, лише два очки. Там само перебуває Чилі (16 очок). Ось чому цей матч був таким важливим, передусім для чилійців.

Огляд матчу Чилі - Еквадор.

Південна Америка делегує на мундіаль 4 команди. Команда, яка посяде п'яте місце в турнірній таблиці, гратиме стикові матчі з командою іншої конференції.

До кінця турніру залишилося 4 тури.

Збірні Бразилії та Аргентини вже забезпечили собі участь на ЧС-2022.

Григорій МухінГригорій Мухін
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