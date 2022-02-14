Олімпійський комітет США розкритикував допуск російської фігуристки Валієвої до Олімпіади-2022

Голова Олімпійського комітету США Сара Хіршланд висловила своє розчарування тим фактом, що російській фігуристці Камілі Валієвій, у якої виявили допінг, дозволили продовжити виступ на Олімпійських іграх у Пекіні.

"Ми розчаровані тим посланням, яке містить це рішення. Колективна відповідальність всього олімпійського руху – захищати цілісність спорту та стежити, щоб спортсмени, тренери та решта залишалися в рамках високих стандартів", - цитує Хіршланд пресслужба НОК США.

"Спортсмени мають право знати, що вони змагаються на чесному полі. На жаль, цим рішенням їм було відмовлено у такому праві. Це новий розділ у систематичній і всеосяжній неповазі Росії до чистого спорту", - заявила голова олімпійського комітету США.

"Ми знаємо, що справа ще не закрита, і ми закликаємо весь олімпійський рух продовжувати боротьбу за чистий спорт заради спортсменів з усього світу", - зазначила Хіршланд.

Нагадаємо, сьогодні CAS відхилив апеляції МОК, ISU та WADA і допустив росіянку Валієву до участі в Олімпіаді-2022.