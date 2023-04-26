На Харківщині ексгумували тіло 12-річого хлопчика, котрий загинув внаслідок російського обстрілу

У момент ворожої атаки дитина разом з матір’ю годували домашню худобу на подвір’ї.

На Харківщині правоохоронці ексгумували труп 12-річного хлопчика, котрий загинув внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, торік у селі с. Малі Проходи 12-річний хлопчик разом з матір’ю годував домашню худобу на подвір’ї. У цей час російські військові почали обстрілювати село. Ворожий снаряд влучив на подвір'я. Дитина загинула на місці, його матір отримала поранення.

26 квітня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківщини, Харківської обласної прокуратури спільно зі правоохоронцями ексгумували тіло дитини на цвинтарі у с. Малі Проходи і відправили для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, нещодавно поліція Харківської області ексгумували тіла двох братів, котрі у серпні минулого року потрапили під російський обстріл та від отриманих тілесних ушкоджень померли.

Минулого місяця вилучили тіла ще трьох місцевих мешканців на деокупованній території Миколаївської області.