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У Держдумі РФ підтвердили чутки, що Лукашенко "захворів"

Він не з'являвся на публіці від часу параду в Москві 9 травня.

У Держдумі РФ підтвердили чутки, що Лукашенко "захворів"
Фото: EPA/UPG

Перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захворів.

Про це Затулін розповів у коментарі виданню "Подъем".

Діагнозу Лукашенка він не назвав, але зазначив, що це - не ковід.

"Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла... Незважаючи на те, що людина захворіла, вважав своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку – ось і все", - сказав Затулін.

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Нагадаємо, 68-річний Лукашенко не взяв участі сьогодні на церемонії в Мінську. Він не з'являвся на публіці від часу параду у Москві 9 травня.

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