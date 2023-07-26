Росіяни безуспішно намагалися відновити становище в Запорізькій області, – речник Генштабу

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мали успіх у районі Старомайорського, закріплюються. Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області", – зазначив він.

На Бахмутському напрямку оборонці ведуть наступ північніше і південніше Бахмута. Продовжують стримувати наступ військ на Купʼянському та Лиманському напрямку. За добу було 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.