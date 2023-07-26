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ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів, знищено танки і дрон ворога

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 243 680 осіб.

ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів, знищено танки і дрон ворога
Фото: Скрін з відео

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 243 680 осіб, за останню добу ЗСУ ліквідували 460 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони також знищили 4177 танків (+3), 8136 бойових броньованих машин (+5) та 4727 артилерійських систем (+22).

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Інші втрати: 

  • РСЗВ – 698 (+0), 
  • засоби ППО ‒ 457 (+3),
  • літаки 315 (+0), 
  • гелікоптери – 311 (+1), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 1307 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерни – 7211 (+17),
  • спеціальна техніка ‒ 708 (+5).

Нагадаємо, українські захисники влучили у скупчення особового складу окупантів в Криму. Також вдалось влучити в російські склади з боєприпасами.

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