ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів, знищено танки і дрон ворога

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 243 680 осіб.

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 243 680 осіб, за останню добу ЗСУ ліквідували 460 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони також знищили 4177 танків (+3), 8136 бойових броньованих машин (+5) та 4727 артилерійських систем (+22).

Інші втрати:

РСЗВ – 698 (+0),

засоби ППО ‒ 457 (+3),

літаки 315 (+0),

гелікоптери – 311 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),

крилаті ракети ‒ 1307 (+0),

кораблі/катери ‒ 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерни – 7211 (+17),

спеціальна техніка ‒ 708 (+5).

Нагадаємо, українські захисники влучили у скупчення особового складу окупантів в Криму. Також вдалось влучити в російські склади з боєприпасами.