ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів, знищено танки і дрон ворога

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 243 680 осіб, за останню добу ЗСУ ліквідували 460 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Сили оборони також знищили 4177 танків (+3), 8136 бойових броньованих машин (+5) та 4727 артилерійських систем (+22).
Інші втрати:
- РСЗВ – 698 (+0),
- засоби ППО ‒ 457 (+3),
- літаки 315 (+0),
- гелікоптери – 311 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16),
- крилаті ракети ‒ 1307 (+0),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерни – 7211 (+17),
- спеціальна техніка ‒ 708 (+5).
Нагадаємо, українські захисники влучили у скупчення особового складу окупантів в Криму. Також вдалось влучити в російські склади з боєприпасами.