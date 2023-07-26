Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є стабільним, − Енергоатом

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є стабільним, повідомили в Енергоатомі.

“Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою”, − йдеться у повідомленні.

Станом на 08:00 26 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,34 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,86 м. Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Зазначимо, енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, росіяни перевели енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Це є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися тільки у стані "холодний зупин".