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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є стабільним, − Енергоатом

Наразі він становить 16,34 м.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є стабільним, − Енергоатом

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є стабільним, повідомили в Енергоатомі.

“Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою”, − йдеться у повідомленні. 

Станом на 08:00 26 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,34 м.

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Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,86 м. Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Зазначимо, енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, росіяни перевели енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Це є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися тільки у стані "холодний зупин".

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