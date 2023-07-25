Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
Заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Арістова помітили на Мальдівах, – "Слідство інфо"
Заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Арістова помітили на Мальдівах, – "Слідство інфо"
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові чоловік кинув вибухівку під ноги своєму знайомому

Внаслідок вибуху 51-річний чоловік отримав численні травми.

У Харкові чоловік кинув вибухівку під ноги своєму знайомому
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліція розслідує травмування у Харкові чоловіка, у якого під ногами вибухнув схожий на гранату предмет.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Двоє знайомих розпивали алкогольні напої. 50-річний чоловік дістав предмет, схожий на гранату, та кинув її під ноги 51-річному знайомому”, - розповіли в поліції.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Внаслідок вибуху 51-річний чоловік отримав численні травми. Його госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримали, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч .2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо провина затриманого буде доведена, йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Співробітники поліції затримали чоловіка, котрий у Харкові на вул. Ощепкова намагався підірвати гранату в громадському місці.

Раніше співробітники поліції Харкова затримали підозрюваного у продажі бойових гранат місцевого мешканця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies