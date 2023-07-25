У Харкові чоловік кинув вибухівку під ноги своєму знайомому

Поліція розслідує травмування у Харкові чоловіка, у якого під ногами вибухнув схожий на гранату предмет.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Двоє знайомих розпивали алкогольні напої. 50-річний чоловік дістав предмет, схожий на гранату, та кинув її під ноги 51-річному знайомому”, - розповіли в поліції.

Внаслідок вибуху 51-річний чоловік отримав численні травми. Його госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримали, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч .2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо провина затриманого буде доведена, йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Співробітники поліції затримали чоловіка, котрий у Харкові на вул. Ощепкова намагався підірвати гранату в громадському місці.

Раніше співробітники поліції Харкова затримали підозрюваного у продажі бойових гранат місцевого мешканця.