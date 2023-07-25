Відкрито рух одним із найдовших тимчасових мостів

Міст веде до кордону з Румунією.

У Чернівецькій області відкрили рух одним із найдовших тимчасових мостів, зведених з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Зазначається, що на дорозі Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени у Чернівецькій області відкрили рух мостом через річку Прут, довжина якого складає 120 метрів. Облаштування мосту дозволяє суттєво покращити логістичний зв’язок з державами ЄС.

Ця тимчасова переправа з’явилася замість основного мосту, який наприкінці 2021 року демонтований, оскільки був аварійним.

Для зведення цієї переправи були використані мостові конструкції, передані управлінням державних доріг Норвегії.

Проїзд переправою дозволений легковому транспорту та вантажівкам загальною масою 35 тонн.

Таким чином забезпечується і пряме сполучення між н. п. Глиниця та Дубівці Мамаївської громади. Раніше їх жителям доводилося об’їжджати 70 кілометрів, щоб дістатися місця призначення.

Нагадаємо, у Тячівському районі Закарпатської області рятувальники встановлюють важкий механізований міст через річку Тересва. Напередодні під час руху автівок там провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто, постраждало 5 осіб.