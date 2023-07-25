Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоЖиття

Відкрито рух одним із найдовших тимчасових мостів

Міст веде до кордону з Румунією.

Відкрито рух одним із найдовших тимчасових мостів
Фото: Пресслужба Мінвідновлення

У Чернівецькій області відкрили рух одним із найдовших тимчасових мостів, зведених з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Зазначається, що на дорозі Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени у Чернівецькій області відкрили рух мостом через річку Прут, довжина якого складає 120 метрів.  Облаштування мосту дозволяє суттєво покращити логістичний зв’язок з державами ЄС.

Підписуйтесь на наш Google News

Ця тимчасова переправа з’явилася замість основного мосту, який наприкінці 2021 року демонтований, оскільки був аварійним.

Для зведення цієї переправи були використані мостові конструкції, передані управлінням державних доріг Норвегії.

Проїзд переправою дозволений легковому транспорту та вантажівкам загальною масою 35 тонн.

Таким чином забезпечується і пряме сполучення між н. п. Глиниця та Дубівці Мамаївської громади. Раніше їх жителям доводилося об’їжджати 70 кілометрів, щоб дістатися місця призначення.

Нагадаємо, у Тячівському районі Закарпатської області рятувальники встановлюють важкий механізований міст через річку Тересва. Напередодні під час руху автівок там провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто, постраждало 5 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies