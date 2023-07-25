У лікарні померла дитина, яка потерпіла від російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині 24 липня.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, загибла - 2011 року народження.

"Таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини; 6 людей поранено", - підсумував Кириленко.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Костянтинівку зі "Смерчів". Було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Нині внаслідок ворожого обстрілу в Авдіївці загинув чоловік. Крім того, ще одна людина була поранена.