Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
Заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Арістова помітили на Мальдівах, – "Слідство інфо"
Заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Арістова помітили на Мальдівах, – "Слідство інфо"
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоВійна

За день росіяни обстріляли 17 населених пунктів Сумщини

Загалом росіяни обстріляли 10 громад Сумщини.

За день росіяни обстріляли 17 населених пунктів Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

За день 25 липня російські окупаційні війська обстріляли 17 населених пунктів у Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській та Глухівській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня 25 липня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння сумщини, було зафіксовано 136 вибухів.

Підписуйтесь на наш Google News

Внаслідок мінометного обстрілу Новослобідської громади було пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.

Краснопільську громаду обстрілювали з мінометів, гранатометів та артилерії.

Білопільську та Середино-Будську громади обстріляли з артилерії.

Також по Великописарівській громаді завдавали ударів із артилерії, гранатометів та мінометів.

Крім того, Юнаківську, Зноб-Новгородську, Хотінську та Глухівську громади обстріляли з мінометів, а Есманську - із міномету та САУ.

Нагадаємо, у лікарні померла дитина, яка потерпіла від російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині 24 липня. Таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини; 6 людей поранено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies