За день росіяни обстріляли 17 населених пунктів Сумщини

За день 25 липня російські окупаційні війська обстріляли 17 населених пунктів у Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській та Глухівській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня 25 липня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння сумщини, було зафіксовано 136 вибухів.

Внаслідок мінометного обстрілу Новослобідської громади було пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.

Краснопільську громаду обстрілювали з мінометів, гранатометів та артилерії.

Білопільську та Середино-Будську громади обстріляли з артилерії.

Також по Великописарівській громаді завдавали ударів із артилерії, гранатометів та мінометів.

Крім того, Юнаківську, Зноб-Новгородську, Хотінську та Глухівську громади обстріляли з мінометів, а Есманську - із міномету та САУ.

Нагадаємо, у лікарні померла дитина, яка потерпіла від російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині 24 липня. Таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини; 6 людей поранено.