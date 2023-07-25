Головне за день. Вівторок, 25 липня

Близько 20 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, новий пакет допомоги від США, скандал з депутатом Арістовим. Яким запам’ятається 517-й день повномасштабної війни

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Російські окупанти завдали ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Бійці знищили ворожий гелікоптер Ка-52, п'ять ударних БпЛА типу “Шахед-136” та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетні комплекси противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 липня – в нашій новині.

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав слухання по суті кримінальної справи проти 18 полонених українських військових батальйону "Айдар". Про це заявили російські пропагандисти.

Росія вважає український батальйон "екстремістською організацією". Адвокат одного з обвинувачених Павло Косован раніше заявляв, що бійців звинувачують за статтями так званого кримінального кодексу псевдореспубліки "днр".

Одна зі "статей" – "насильницьке захоплення влади та зміна конституційного ладу" та "участь у діяльності терористичної організації". Статті зі створеного окупантами "кримінального кодексу" так званої республіки в ході розгляду справи збираються змінити на статті кримінального кодексу РФ.

Нардепа від забороненої колишньої "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова, якого звинувачують у державній зраді, арештували, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів Офісу Печерський районний суд обрав депутатові запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За інформацією "Схем", підозрюваний перебуватиме в СІЗО два місяці – до 21 вересня. Суддя розпорядилася взяти нардепа під варту в залі суду.

Про нардепа і його справу можна прочитати в публікації Lb.ua Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгенові Борисову.

Борисова відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень, повідомляє Еспресо.

Враховуючи намагання колишнього військкома сховатися від правосуддя, ДБР просило суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Докладніше – в новині.

Народний депутат Юрій Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень після публікації розслідування про його відпочинок на Мальдівах.

Заява буде розглянута на найближчому засіданні Верховної Ради. Про це спікер Руслан Стефанчук повідомив у фейсбук.

Учора журналісти "Слідства інфо" повідомили, що Арістов у середині липня відпочивав у дорогому готелі на Мальдівах. Проживання гостя з таким іменем підтвердили працівники готелю, але зазначили, що він уже виїхав.

У фракції "Слуга народу", до складу якої входить депутат, ініціювали призупинення членства, а також сказали, що перевірять дані про відпочинок та, в разі підтвердження, ініціюватимуть складання ним повноважень.

Арістов – депутат-списочник, тож після виключення з фракції автоматично міг би втратити мандат. На відміну від його колишнього колеги по СН Миколи Тищенка, якого виключили за відвідини Таїланду. Він втратив членство в фракції та партії, але продовжує бути народним депутатом.

США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі $400 млн.

Що увійшло до 43-го пакету для підтримки нашої держави — в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!