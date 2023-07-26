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Двоє мирних загинули, ще троє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Ворог відкривав вогонь 55 разів за добу. 

Протягом минулої доби ворог 55 разів обстрілював Херсонську область.

Росіяни випустили 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та БпЛА. Двоє людей загинули, ще троє поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі", – йдеться у повідомленні. 

У Офісі генерального прокурора зазначили, що учора близько 22:40 росіяни обстріляли артилерією Антонівку. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку, травми, несумісні із життям, отримала жінка. Її чоловік отримав поранення. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Один із загиблих – мешканець Токарівки. Окупанти вдарили по мирному селу, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна була поранена. 

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