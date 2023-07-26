На уламках "шахедів" з останніх атак було маркування кирилицею, що говорить про їх виробництво в Росії, – Гуменюк

Для нещодавніх атак з повітря по Рені та інших населених пунктах півдня України росіяни запускали безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря. Але були випадки, коли випускали з Криму.
Ворог активно застосовує "шахеди" для ударів на цьому напрямку. Про це речниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що ворог намагаться використати особливості ландшафту для того, щоб приховати пересування БпЛА. Виявлення ударних безпілотників ускладнює низький прохід над Чорним морем та використання русла річок.
"Те, що на залишках «шахедів», які були знайдені після останніх атак, були вже маркування кирилицею, це говорить про те, що виробництво в них вже російське", – зазначила вона.
Нагадаємо, що Shahed 136/131 – це ударний баражуючий боєприпас, що виготовлявся на території Ірану. Іран постачає свої безпілотники росіянам, знаючи, що вони атакуватимуть ними цивільні обʼєкти в Україні.
Активні удари цими дронами почалися з осені 2022. Ворог використовує їх, зокрема, для ударів по енергетичних обʼєктах, але дрони били і по житлових будинках.
У квітні в Генштабу повідомили, що Росія "модифікувала" безпілотники ZALA 421 та Shahed-136 реле 30-річної давності. Для цього окупанти використовують зношені мікросхеми та чіпи з інших країн.