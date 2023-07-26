Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
ГоловнаСуспільствоВійна

На уламках "шахедів" з останніх атак було маркування кирилицею, що говорить про їх виробництво в Росії, – Гуменюк

Ці БпЛА ворог активно використовує для атак на південь України. 

Для нещодавніх атак з повітря по Рені та інших населених пунктах півдня України росіяни запускали безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря. Але були випадки, коли випускали з Криму. 

Ворог активно застосовує "шахеди" для ударів на цьому напрямку. Про це речниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ворог намагаться використати особливості ландшафту для того, щоб приховати пересування БпЛА. Виявлення ударних безпілотників ускладнює низький прохід над Чорним морем та використання русла річок. 

Іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136».
Фото: mil.in.ua
Іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136».

"Те, що на залишках «шахедів», які були знайдені після останніх атак, були вже маркування кирилицею, це говорить про те, що виробництво в них вже російське", – зазначила вона. 

Нагадаємо, що Shahed 136/131 – це ударний баражуючий боєприпас, що виготовлявся на території Ірану. Іран постачає свої безпілотники росіянам, знаючи, що вони атакуватимуть ними цивільні обʼєкти в Україні.

Активні удари цими дронами почалися з осені 2022. Ворог використовує їх, зокрема, для ударів по енергетичних обʼєктах, але дрони били і по житлових будинках. 

У квітні в Генштабу повідомили, що Росія "модифікувала" безпілотники ZALA 421 та Shahed-136 реле 30-річної давності. Для цього окупанти використовують зношені мікросхеми та чіпи з інших країн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies