На уламках "шахедів" з останніх атак було маркування кирилицею, що говорить про їх виробництво в Росії, – Гуменюк

Ці БпЛА ворог активно використовує для атак на південь України.

Для нещодавніх атак з повітря по Рені та інших населених пунктах півдня України росіяни запускали безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря. Але були випадки, коли випускали з Криму.

Ворог активно застосовує "шахеди" для ударів на цьому напрямку. Про це речниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ворог намагаться використати особливості ландшафту для того, щоб приховати пересування БпЛА. Виявлення ударних безпілотників ускладнює низький прохід над Чорним морем та використання русла річок.

Фото: mil.in.ua Іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136».

"Те, що на залишках «шахедів», які були знайдені після останніх атак, були вже маркування кирилицею, це говорить про те, що виробництво в них вже російське", – зазначила вона.

Нагадаємо, що Shahed 136/131 – це ударний баражуючий боєприпас, що виготовлявся на території Ірану. Іран постачає свої безпілотники росіянам, знаючи, що вони атакуватимуть ними цивільні обʼєкти в Україні.

Активні удари цими дронами почалися з осені 2022. Ворог використовує їх, зокрема, для ударів по енергетичних обʼєктах, але дрони били і по житлових будинках.

У квітні в Генштабу повідомили, що Росія "модифікувала" безпілотники ZALA 421 та Shahed-136 реле 30-річної давності. Для цього окупанти використовують зношені мікросхеми та чіпи з інших країн.